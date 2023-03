Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

17 Landauer jüdischen Glaubens haben ihr Leben im Ersten Weltkrieg verloren. Die Kultusgemeinde gedachte ihrer mit einer Tafel, die heute vor 100 Jahren in der damaligen Synagoge in der Reiterstraße angebracht wurde. Dabei waren Juden als „Drückeberger“ beschimpft worden.

Eines der ersten Kriegerdenkmäler für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs in Landau war das der jüdischen Kultusgemeinde. Am 6. November 1921 wurde in der Landauer Synagoge eine