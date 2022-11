In der Weißquartierstraße in Landau ist eine Gedenktafel gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, fiel am Freitag auf, dass das Bronze-Teil fehlt. Der Sachwert des Diebesgutes wird auf 3500 Euro beziffert. Zeugen können sich bei der Polizei Landau unter Telefon 06341 2870 oder via E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de melden.