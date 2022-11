Zahlreiche Menschen haben am Mittwochabend am Elias-Grünebaum-Platz in Landau den Opfern jüdischen Glaubens gedacht, und zwar anlässlich des Jahrestags der Novemberpogrome des Jahres 1938. Bürgermeister Maximilian Ingenthron bezeichnete die damaligen Geschehnisse als das „brutale Vorspiel für den folgenden Holocaust“. Es sei eine von Menschen gemachte Katastrophe gewesen. Peter Damm und Michael Letzel begleiteten die Veranstaltung musikalisch am Saxofon und Akkordeon. Die Dekane Axel Brecht und Volker Janke sprachen ein ökumenisches Gebet. Schüler der Berufsbildenden Schule Landau stellten zudem den Werdegang jener neun ehemaligen Landauer Schüler jüdischen Glaubens vor, für die bereits am Vormittag Stolpersteine verlegt worden waren. Laut Maximilian Ingenthron liegen in Landau mittlerweile 294 Stolpersteine. In Landau habe die jüdische Bevölkerung im Jahr 1900 etwa acht Prozent der Bevölkerung in der Stadt ausgemacht.