Am Dienstag um 15.10 Uhr hat ein unbekannter Täter einen in der Friedrich-Ebert-Straße am Synagogen-Mahnmal abgelegten Gedenkkranz beschädigt. Der Unbekannte schnitt einen Teil der Schleife ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Mozartstraße, teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Es dürfte sich um eine gezielte Provokation gehandelt haben: Mit einer Gedenkveranstaltung am selben Tag um 17 Uhr erinnert die Stadt an die Pogromnacht im Nationalsozialismus am 9. November 1938, in der die Synagoge durch Brandstiftung zerstört worden war.

Laut Polizei soll der Täter etwa 40 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur sei. Er trug eine schwarze Jacke, dunkelblaue Jeans und eine schwarzen Mütze. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos, die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich telefonisch unter 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.