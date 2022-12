In Anlehnung an den weltweiten Gedenktag für verstorbene Kinder lädt das Haus der Familie für Sonntag, 11. Dezember, in der Lukaskirche, Dresdener Straße 109, in Landau zu einem Gedenkgottesdienst für alle betroffenen Familien ein. Der Verlust eines Kindes und der damit verbundene Schmerz ist den Angehörigen immer gegenwärtig, wird aber in der Advents-und Weihnachtszeit nochmals verstärkt, heißt es in einer Mitteilung aus dem Haus der Familie. Angehörige in aller Welt zünden an diesem Tag um 19 Uhr eine Kerze an. Durch die Zeitverschiebung geht somit eine Lichterwelle über alle Grenzen hinweg um den ganzen Erdball. In der Lukaskirche steht neben Musik, Texten und einer kurzen Ansprache die Nennung der Namen der verstorbenen Kinder im Mittelpunkt. Susanne Burgdörfer, Familienreferentin im Haus der Familie Landau, und Markus Köhler, Pastoralreferent im Jugendwerk St. Josef, gestalten gemeinsam mit Ehrenamtlichen aus Selbsthilfegruppen die Gedenkfeier. Der Chor Cantamus aus Leimersheim unter der Leitung von Elisabeth Fraundorfer wird die Feier musikalisch mitgestalten.

