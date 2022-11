In der Stadt Landau und einigen Orten im Kreis Südliche Weinstraße wird zum Jahrestag der Novemberpogrome des Jahres 1938 am Mittwoch, 9. November, wieder an die Opfer erinnert. Wie die Stadt Landau mitteilt, findet um 17 Uhr am Synagogenmahnmal auf dem Elias-Grünebaum-Platz eine Gedenkveranstaltung statt. Bürgermeister Maximilian Ingenthron werde eine Ansprache halten und einen Kranz am Mahnmal niederlegen. Die Dekane Axel Brecht und Volker Janke sprechen ein ökumenisches Gebet. „Im Anschluss werden Biografien von ehemaligen jüdischen Schülerinnen und Schülern der Berufsbildenden Schule in Landau vorgelesen“, heißt es in der Ankündigung.

In Ingenheim findet um 19 Uhr im politischen Gemeindesaal, Ecke Hauptstraße/Kirchstraße, ein Pogromnacht-Gedenken statt. Die Veranstaltung wird laut Ankündigung musikalisch begleitet, zudem werden Bilder jüdischer Grabmale aus der Malschule der Mühlhofenerin Ursula Limbacher ausgestellt.

Der Herxheimer Heimatverein lädt um 18.30 Uhr zur Gedenkfeier „Gegen das Vergessen“ am Ort der ehemaligen Synagoge im Innenhof des Anwesens Obere Hauptstraße 18 ein. Im Anschluss daran, um 19.30 Uhr, gibt es in der Villa Wieser unter dem Titel „Es blüht hinter uns her – Worte gegen das Vergessen“ eine Musiklesung mit Marion Tauschwitz und Adax Dörsam.