Die Polizei hat am Sonntagmorgen zwei Raser auf der A65 in Höhe der Abfahrt Landau-Nord geblitzt. Bei der Kontrolle war der schnellste Fahrer mit Tempo 218 unterwegs, der zweitschnellste mit 173 Stundenkilometern. In Höhe der Anschlussstelle gilt Tempo 100. Die beiden Autofahrer erwarten Ermittlungsverfahren mit mindestens drei Monaten Fahrverbot und Geldbußen ab 1500 Euro, wie die Polizei berichtet.