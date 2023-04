„Gerade in diesen Zeiten wird das medizinische und pflegerische Personal händeringend gebraucht. Der Fokus muss auf den Beschäftigten liegen“, sagt der südpfälzische Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart hinsichtlich der Schließung des Krankenhauses in Annweiler. Die Verleihung der Unesco-Urkunde für das Biosphärenreservat Pfälzerwald am Donnerstag in Annweiler hatte der Christdemokrat zum Anlass genommen, den Standort des Klinikums Landau-Südliche Weinstraße zu besuchen, der zugunsten der beiden anderen Standorte aufgegeben werden soll. „Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zum Teil seit Jahrzehnten am Standort Annweiler gearbeitet haben, ist es zweifelsohne eine schwierige Situation. Es muss jetzt alles daran gesetzt werden, möglichst alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür zu gewinnen, mit nach Bad Bergzabern und Landau zu gehen und sie dort optimal einzubinden“, findet Gebhart. Für die Stadt Annweiler und das Umland sei es entscheidend, eine sinnvolle Nachnutzung zu finden. Es brauche eine gute pflegerische und medizinische Versorgung mithilfe niedergelassener Ärzte, so der Bundespolitiker.