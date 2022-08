Die Bundesregierung hinkt bei der Bearbeitung von Förderanträgen für Klimaschutzmanager deutlich hinter den selbst gesteckten Zielen her. Das teilt der südpfälzische Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart (CDU) mit. Nach Hinweisen aus den Verbandsgemeinden aus der Region habe Gebhart eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt. Diese habe sich zum Ziel gesetzt, die Anträge durchschnittlich binnen fünf Monaten zu bearbeiten. Laut der Antwort sei jedoch noch kein einziger der im Dezember, also vor über acht Monaten, gestellten Anträge für die Erstellung eines kommunalen Klimaschutzkonzeptes final bearbeitet worden. Für die Kommunen bedeutet dies, dass sie einen Klimaschutzmanager erst mit einiger Verzögerung einstellen können und wichtige Klimaschutzprojekte erst verspätet geplant und umgesetzt werden können, teilt Gebhart weiter mit. „Die Bundesregierung erweist dem Klimaschutz hier einen Bärendienst“, kommentiert der Christdemokrat. Er fordert, dass die Bearbeitung der Anträge dringend beschleunigt werden müsse.