„Pflege muss weiter ganz oben auf die Tagesordnung.“ Das sagte Thomas Gebhart (CDU), Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesgesundheitsminister, im Gespräch mit der RHEINPFALZ. In dieser Legislaturperiode sei vieles zur Verbesserung der Situation angeschoben worden, vieles entfalte erst noch seine Wirkung. Es sei ein Wettlauf mit der Zeit, weil die Anzahl der Pflegebedürftigen permanent zunehme. „Wir brauchen unbedingt bessere Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte, auch mehr Stellen’“, sagte der Bundestagsabgeordnete aus Jockgrim. Corona habe wie durch ein Brennglas gezeigt, was gut und was schlechte laufe.

Das Gesundheitswesen muss laut Gebhart im Wahlkampf eines der wichtigsten Themen werden. Deutschland dürfe nach der Pandemie nicht zur Tagesordnung übergehen und alles vergessen.“ Die Krankenhausfinanzierung müssen weiterentwickelt werden. „Die Vorhaltekosten und insbesondere auch die Investitionskosten der Krankenhäuser müssen besser finanziert werden“, nannte Gebhart ein Beispiel.

Kompetenzwirrwarr

Überhaupt müsse auch der Kompetenzwirrwarr im Zusammenspiel Bund – Länder entflochten werden. Die Zuständigkeiten müssten klar geregelt werden, jetzt gebe es zu viele Mischzuständigkeiten. Das führe dazu, dass in Wahlkampfzeiten leider einige immer nur mit dem Finger auf die andere Ebene zeigten, „vielleicht auch, um von eigenen Versäumnissen abzulenken“. Das frustriere die Bürger und löse keine Probleme.

Thomas Gebhart geht davon aus, dass die Priorisierung für die Corona-Impfung im Juni aufgehoben wird. „Wenn es gut läuft, Anfang Juni.“ Das Impftempo nehme rasant zu, weil kontinuierlich mehr Impfstoff zur Verfügung stehe.