Die Pflegepersonalkosten für die unmittelbare Patientenversorgung im Krankenhaus seien inzwischen aus den Fallpauschalen herausgenommen worden und würden separat vergütet. Darauf weist Thomas Gebhart, CDU-Bundestagsabgeordneter und Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium, hin. Damit reagiert Gebhart auf eine Aussage seines Konkurrenten ums Direktmandat im Wahlkreis, Thomas Hitschler (SPD), am Dienstagabend beim Besuch Malu Dreyers in Landau. Die Ausgliederung der Pflegefinanzierung aus dem Fallpauschalensystem werde seit 2020 umgesetzt, betont Gebhart. „Dies war eine der größten und wichtigsten Reformen der Krankenhausfinanzierung der letzten 20 Jahre. Damit sollen Fehlanreize, bei der Pflege immer weiter zu sparen, beseitigt werden. Die Krankenhäuser haben nun Anreize, mehr Pflegepersonal einzustellen. Dies war überfällig und notwendig. Wir brauchen mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege“, sagt der Christdemokrat.