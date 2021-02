Auch der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium und Südpfalz-Abgeordnete im Bundestag, Thomas Gebhart (CDU) geht davon aus, dass im Sommer genügend Impfdosen gegen das Coronavirus zur Verfügung stehen, dass sich jeder impfen lassen kann. Das hatten bereits Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) angekündigt. „Ich gehe davon aus, dass im Laufe des 1. Quartals alle Personen, die mit höchster Priorität nach der Impfstoff-Verordnung eingestuft sind, geimpft werden können“, sagt der Jockgrimer Gebhart. Bis Ende März würden weitere gut 13 Millionen an Impfstoffdosen erwartet. „Die wöchentlich und täglich zur Verfügung stehenden Impfstoffdosen werden sodann deutlich ansteigen; es ist damit zu rechnen, dass zum Ende des zweiten Quartals alle Angehörigen der priorisierten Personengruppen (Kategorie 1 bis 3), die sich impfen lassen wollen, geimpft sein werden.“ Das seien dann rund 36 Millionen Menschen. Für das zweite Quartal könne mit rund 77 Millionen Impfstoffdosen gerechnet werden. „Im Laufe des Sommers werden dann nach jetzigem Stand sicherlich so viele Impfstoffdosen zur Verfügung stehen, dass jeder, der sich in Deutschland impfen lassen möchte, auch impfen lassen kann“, betont Gebhart.