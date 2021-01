„Inzwischen ist genügend Grippeimpfstoff verfügbar.“ Das sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete für die Südpfalz und Parlamentarische Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium, Thomas Gebhart. Zu Beginn der Impfsaison vor einigen Wochen habe es eine außergewöhnlich hohe Nachfrage und deshalb auch Wartezeiten gegeben, räumt Gebhart ein. Mit 26,7 Millionen Dosen Impfstoffen stünden in dieser Saison aber fast doppelt so viele zur Verfügung wie in der letzten Saison verimpft worden seien. Das waren laut Gebhart 14 Millionen. Die insgesamt vorhandenen Mengen könnten die gesamte Nachfrage abdecken.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ist die Grippewelle bisher mild verlaufen. Üblicherweise habe sie in den vergangenen Jahren meist nach der Jahreswende begonnen. Dennoch rät das RKI dazu, sich möglichst schon im Oktober oder November impfen zu lassen. Das sei aber auch im Dezember „und selbst zu Beginn oder im Verlauf der Grippewelle noch sinnvoll“. Allerdings dauere es nach der Impfung noch zehn bis 14 Tage, bis der Impfschutz vollständig aufgebaut ist.