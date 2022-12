Der Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart (CDU) fordert, dass die Bundesregierung die Förderung von Elektroautos wie geplant ermöglichen sollte. Er bezieht sich auf den RHEINPFALZ-Beitrag „Warten auf die Stromer“ vom 1. Dezember. Wie darin berichtet, können aufgrund von Lieferschwierigkeiten in vielen Fällen Elektroautos derzeit nicht geliefert werden, obwohl sie vor Monaten bestellt wurden. Die Bundesregierung plane, den Umweltbonus, einen Zuschuss beim Kauf eines Elektroautos, zum Jahreswechsel zu verringern und zum Teil ganz abzuschaffen. Wer es nicht schafft, bis Jahresende sein Auto zuzulassen, erhält nach jetzigem Stand nicht die beim Kauf in Aussicht gestellte Förderung. Dies führet verständlicherweise zu Enttäuschung und sei problematisch, da die Käuferinnen und Käufer mit diesem Bonus fest gerechnet hätten, so Gebhart. Die CDU beantragt daher im Bundestag erneut, dieses Problem zu lösen. Gebhart, der Obmann im Ausschuss für Klimaschutz und Energie ist, fordert, dass E-Auto-Käufer „den in Aussicht gestellten Umweltbonus nicht verlieren“. Er appelliere dringend an die Regierungsparteien, hier über ihren Schatten zu springen und den Menschen diesen Bonus zu gewähren. Gebhart erinnert daran, dass auch die Opposition bereits mehrfach Anträgen der Regierung zugestimmt habe, wenn sie in der Sache richtig sind.