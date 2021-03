Im Ende Februar eröffneten Corona-Impfzentrum in Landau sind bisher fast 6000 Menschen geimpft worden. Aktuell wird nach dem vorübergehenden bundesweiten Stopp von Astrazeneca ausschließlich mit Biontech oder Moderna geimpft, auch erste Nachholtermine für ausgefallene Astrazeneca-Impfungen werden mit diesen beiden Impfstoffen durchgeführt. Parallel dazu bereitet sich das Team des Impfzentrums in Abstimmung mit dem Land darauf vor, wieder mit Astrazeneca zu impfen. Das haben die Stadtverwaltung Landau und die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße am Freitag nach einem Besuch des Parlamentarischen Geschäftsführers Thomas Gebhart im Impfzentrum mitgeteilt. In der Einrichtung sorgen rund 100 Mitarbeiter für geregelte Abläufe.

Gebhart trat dem Eindruck entgegen, dass es beim Impfen nicht voran gehe. Deutschlandweit sei mehr Impfstoff geliefert worden, als noch im Dezember in Aussicht gestellt worden war. „Für das zweite Quartal ist mit rund 60 Millionen Impfdosen zu rechnen, sodass alle Personen aus den drei Priorisierungsgruppen ein Impfangebot erhalten können“, sagte der CDU-Politiker. Den Impfzentren komme trotz der geplanten Einbeziehung der niedergelassenen Ärzte weiter eine besondere Bedeutung bei der Bekämpfung der Pandemie als „historische Aufgabe“ zu, sagte Gebhart. Er rechne damit, dass sich ab April das Tempo beim flächendeckenden Impfen der Bevölkerung deutlich erhöhen werde.

Oberbürgermeister Thomas Hirsch und Landrat Dietmar Seefeldt (beide CDU) versicherten, dass das Impfzentrum auf den Maximalbetrieb vorbereitet sei. „Wir sind gerüstet und fahren stufenweise hoch, je nachdem, wie viel Impfstoff geliefert wird.“ Hirsch hatte kürzlich erklärt, dass für Volllast 60 weitere Helferinnen und Helfer benötigt würden.