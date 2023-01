SÜW. Im Landkreis Südliche Weinstraße werden ab Donnerstag die jährlichen Gebührenbescheide für die Abfallentsorgung versendet. Das teilt die Kreisverwaltung mit.

In diesem Jahr werden 39.217 Bescheide des Eigenbetriebs Wertstoffwirtschaft (EWW) und damit 139 mehr als im Vorjahr in den Briefkästen der Haushalte landen.

Die Bürger werden gebeten, die im Bescheid enthaltenen Angaben zu kontrollieren. Insbesondere sollten die Behälternummern mit den vorhandenen Behältern anhand des seitlich an den Müllgefäßen angebrachten weißen Aufklebers abgeglichen werden. Abweichungen sollten dem EWW mitgeteilt werden. In diesem Zusammenhang wird darum gebeten, Anliegen am besten per E-Mail an eww@suedliche-weinstrasse.de oder postalisch an die Anschrift An der Kreuzmühle 2 in 76829 Landau zu richten, da es aktuell am Telefon wegen der vielen Anfragen zu Jahresbeginn erfahrungsgemäß zu Überlastungen und Wartezeiten kommen kann.

Die Jahresbescheide basieren auf dem Datenbestand vom 6. Dezember 2022. Änderungen, die dem EWW ab diesem Datum gemeldet wurden, werden mit dem ersten Änderungsbescheid korrigiert, welcher Ende Januar versendet wird.

Die Zahlungsabwicklung geht auch unkompliziert per Sepa-Lastschriftmandat, das bereits rund 80 Prozent der Kreisbürger nutzen. Ein Hinweis ist auf der Rückseite des Jahresbescheids zu finden.

Info



Hinweise, Kontaktdaten sowie Müllkalender für alle Ortsgemeinden im Kreis SÜW sind online unter www.suedliche-weinstrasse.de/de/einrichtungen/eww/aktuelles.php zu finden.