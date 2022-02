Bislang Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 20 Uhr und 11.30 Uhr, weiße Farbe an städtische und private Gebäude und Laternen gesprüht. Auch dem Reiter-Denkmal auf dem Rathausplatz verpassten die Täter ein Graffiti. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 2000 Euro. Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurden eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Rufnummer 06341/2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.