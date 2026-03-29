Der Frühling hält sich noch bedeckt, auch wenn der verkaufsoffene Sonntag mit deutsch-französischem Bauermarkt in Landau ein guter Startpunkt dafür hätte sein können. Aber die Menschen ließen sich von kühlen Temperaturen und einige Regentropfen zwischendurch nicht abhalten und strömten in die Innenstadt. Einige Händler lockten mit Rabattaktionen, andere mit Gewinnspielen. Ob eine neues Auto, Kaffeebohnen, Blusen in hellen Farben oder eine neue Brille – die allermeisten Geschäfte waren geöffnet, was auch gut angenommen wurde. Beim Bauernmarkt auf dem Rathausplatz gab es zeitweise kaum ein Durchkommen. Vor allem die Getränke- und Essensstände waren dicht umlagert.