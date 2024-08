Kaum ist der Hochsommer so richtig in Fahrt gekommen, da meldet sich die Stadtholding Landau zu Wort und verweist schon auf das Ende der Freibadesaison und den Hundeschwimmtag als Abschluss. Das La Ola wird am Montag, 26. August, die Pforten nach sechswöchiger Schließung wieder öffnen, nachdem die Bau- und Renovierungsarbeiten nahezu beendet sind, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Rutsche und Becken wurden gewartet und gereinigt, der Eingangsbereich neu gestrichen, neue Sitzmöglichkeiten in Wasserwelt und Sauna aufgestellt. Von 26. bis 30. August ist das Freizeitbad ab 14 Uhr geöffnet, danach gelten die regulären Öffnungszeiten. Das Freibad am Prießnitzweg ist bis einschließlich Sonntag, 15. September, geöffnet, allerdings wegen des Parallelbetriebs der beiden Bäder ab 2. September zu reduzierten Zeiten – täglich von 11 bis 19 Uhr. Tickets gibt es dann nur online. Das Hundeschwimmen am 21. September von 10 bis 15 Uhr markiert das Ende der Freibadsaison. Dafür gibt es Tickets zu 4 Euro nur an der Freibadkasse.