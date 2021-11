An der Mauer eines Anwesens im Pfarrgarten in Burrweiler wurde am Montagabend ein mit Kreide gemaltes merkwürdiges Zeichen festgestellt, wie die Polizei berichtet. Die Beamten konnten die Bedeutung des Zeichens nicht eindeutig ausmachen. Ob es sich hierbei um einen Gaunerzinken handelt, die von Einbrechern als Geheimcode verwendet werden, steht derzeit nicht fest. Die Polizei rät, solche Zeichen oder andere Auffälligkeiten zu melden. „Vorsicht ist besser als Nachsicht.“