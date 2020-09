Das traditionsreiche Gasthaus Landhaus Lang wird in circa zwei Wochen abgerissen. Das teilen die Eigentümer des Anwesens, die Geschwister Beatrice Nothdurft und Alexander Lang, mit. Das Landhaus weicht – wie zuvor der Club Colosseum – einem Mehrfamilienhaus am westlichen Ortsausgang Landaus. Geschlossen habe der Betrieb schon seit dem 30. August. Am den kommenden beiden Samstagen ist ein Abverkauf von Gastronomieartikeln und ein kleiner Flohmarkt auf dem Gelände des Landhauses geplant.