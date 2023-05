Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Gastronomiegewerbe sucht einen Weg aus der Krise. Wie können die vielen abgesprungenen Arbeitskräfte ersetzt werden? Wie können Berufe in der Branche attraktiver gemacht werden? Gereon Haumann, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Rheinland-Pfalz, hat Ideen und Forderungen.

Laut Haumann ist in erster Linie die Politik daran schuld, dass das Vertrauen in die Dauerhaftigkeit der Arbeitsplätze in der Branche zerstört ist: „Im Oktober 2020 hat unsere