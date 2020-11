Die Tische und Stühle bleiben im November leer – die Gastronomie muss im Zuge des zweiten Lockdowns geschlossen bleiben. Um die Wirte zu unterstützen, haben die Kreise Germersheim und Südliche Weinstraße sowie die Stadt Landau die Lieferdienste der Gastronomen auf ihren Internetseiten zusammengefasst. Das teilen die Verwaltungen mit. Die Mühen der Gastronomen, funktionierende Hygienekonzepte zu erstellen, seien nun überholt – aber „angesichts der immens hohen Zahl an Corona-Infektionen lautet das oberste Gebot, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen“, teilen die Landräte Fritz Brechtel (Germersheim), Dietmar Seefeldt (SÜW) und Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch (alle CDU) gemeinsam mit. Die jeweiligen Übersichten finden Interessierte für den Kreis Germersheim unter www.suedpfalz-tourismus.de/genuss-wein/gastronomie/abhol-und-lieferservices, für den Kreis Südliche Weinstraße unter www.suedlicheweinstrasse.de/service/informationen-zum-corona-virus/abhol-und-lieferdienste-gastronomen

und für die Stadt Landau unter www.landau.de/lieferservice. Gastronomen, die Angebote eingerichtet haben und noch nicht auf den Listen aufgeführt sind, können sich per E-Mail an die Adressen info@suedpfalz-tourismus.de (Germersheim), info@suedlicheweinstrasse.de oder an jasmin.seither@landau.de wenden.