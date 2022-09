Viele Betriebe in der Gastronomie hätten sich zum Positiven geändert und praktizierten schon seit Jahren einen fairen Umgang mit Mitarbeitern. Das schreiben Angestellte des Hotels Alte Rebschule in Rhodt als Reaktion auf die Berichterstattung in der RHEINPFALZ zur Gastro-Krise.

So wichtig es auch sei, durchaus berechtigte Kritik an leider offensichtlich immer noch zu vielen „schwarzen Schafen“ in der Branche zu äußern und auf Missstände der letzten Jahre und Jahrzehnte hinzuweisen, so wichtig finden es die Mitarbeiter auch, guten Beispielen in der Öffentlichkeit eine Plattform zu geben. Deshalb melden sie sich zu Wort, denn ihr Arbeitgeber gehöre zu den positiven Beispielen.

Rücksichtnahme und Hilfe

Katharina Behrendt, Jochen Döringer, Diana Michel, Barbara Roland und Gabriel Willerich zählen im Namen des Teams der Alten Rebschule auf, was bei ihnen selbstverständlich ist: Lohnerhöhungen – zusätzlich zu gestiegenen Tariflöhnen, Bonuszahlungen, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Betriebliche Altersvorsorge, geregelte Arbeitszeiten und Überstundenausgleich, Einhaltung von Pausenzeiten, Förderung von Auszubildenden statt Ausnutzung „billiger Arbeitskräfte“, Rücksichtnahme bei der Dienstplangestaltung, Integration von ausländischen Mitarbeitern, Hilfe bei der Wohnungssuche et cetera.

„Viele von uns arbeiten schon jahrelang hier, auch während der Corona-Lockdowns ging dank gegenseitiger Unterstützung und Zusammenhalt kein Personal verloren“, schreibt das Team. Betriebe würden sich zu Netzwerken wie dem Gastwerk Südpfalz oder Working family zusammenschließen. Bis zu einem gewissen Maß sei auch jeder ein wenig des eigenen Glückes Schmied, heißt es in der Stellungnahme. Auch Gäste könnten dazu beitragen, ehrliche und gut wirtschaftende Betriebe zu unterstützen, indem Sie bereit seien, für guten Service und gutes Essen fair kalkulierte Preise zu zahlen. Die Mitarbeiter betonen: „Ein gutes Betriebsklima und ein tolles Team sind das Wertvollste eines Betriebs.“