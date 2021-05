Annährend null Euro Umsatz: Das ist das Los vieler Gastronomen und Selbstständiger während der Corona-Krise. Die ausbleibenden Einnahmen gehen an die Substanz. Verzweifelte Südpfälzer sind am Freitag auf die Straße gegangen und haben protestiert. Mit leeren Stühlen. Denn: Die Betriebe überleben ihre Betriebe den Stillstand nicht mehr lange.

Angst. Frustration. Und Wut. Das sind die vorherrschenden Gefühle bei der Aktion auf dem Landauer Rathausplatz. 180 Menschen, hauptsächlich Gastronomen und Hoteliers, aber auch andere, die derzeit wegen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kein oder kaum Einkommen haben, sind gekommen. Sie haben 420 Stühle aufgestellt. Symbole für die ausbleibenden Kunden. Die bundesweite Aktion ist von Dresden ausgegangen.

„30 bis 50 Prozent schließen“

„Ich fange nach 30 Jahren in der Gastronomie bei null wieder an.“ Das sagt Jürgen Stern, Inhaber des Restaurants Altstadt Stern’l am Kleinen Platz in Landau. Er habe seine Rücklagen für das Alter bereits aufgelöst. Immerhin habe er welche bilden können, viele Kollegen hätten dies noch nicht geschafft. Aber jetzt braucht Stern Geld. In wenigen Tagen seien Pacht und Löhne fällig. Im Alter von 59 Jahren müsste er nun nochmals Kredite aufnehmen, um die Zahlungen stemmen zu können. „Ich gehe davon aus, dass 30 bis 50 Prozent der Gastronomiebetriebe in Folge der Corona-Krise schließen.“ Die ersten haben schon aufgegeben – in Landau hat die Lebenshilfe den Inklusionsbetrieb Kurpfalzhotel bereits dicht gemacht.

200.000 Euro Umsatz weniger

Geld für zwei Monate sei noch vorhanden, sagt Petra Hirsch. Und das nur, weil sie und ihr Mann bereits ihre Altersvorsorge aufgelöst und privat Kredite aufgenommen hätten. Das Paar betreibt das Hotel Maximilians in der Maximilianstraße in Landau. Das Ausmaß des Problems verdeutlicht diese: 2020 liege der Umsatz bei 200.000 Euro unter Vorjahresniveau. Am Mittwoch wurden elf Gäste beherbergt statt 65, wie im Vorjahr. An Wochenenden ist statt bis zu 100 Gästen, wie 2019, jetzt niemand da. Die Kosten, darunter Pacht, Personal – Kurzarbeitergeld wird zunächst vom Arbeitgeber bezahlt und dann von der Arbeitsagentur zurückbezahlt – oder Versicherungen liefen weiter. Sie seien mit diesen Betriebseinschränkungen nicht zu stemmen, betont Hirsch.

„Kann Stuhl nicht doppelt besetzen“

Die Versammelten fordern unter anderem ein Datum für das Wiederhochfahren der Betriebe – generell soll dies so schnell wie möglich geschehen. Dazu weitere Soforthilfen, die sie nicht zurückzahlen müssen. Die Verluste ließen sich nicht kompensieren, die Schulden müssten nach wie vor bezahlt werden, sagt Anne Dittmer, Mitinhaberin des Landauer Restaurants Fünf Bäuerlein. „Ich kann nach der Krise den Stuhl nicht einfach doppelt besetzen, um mehr Einnahmen zu generieren.“

Auch eine Senkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent wird gefordert – diese kommt für die Gastronomie zum 1. Juli auf ein Jahr befristet. Diese Senkung bringe ihr nichts, sagt Marion Eccarius-Gömann. Sie betreibt den Hofgarten Rosa in Ilbesheim. Ihre Gästezimmer stehen leer. Selbst wenn Leute da wären, könne sie diesen ermäßigten Satz nur auf das angebotene Frühstück anwenden. Sie braucht Menschen, die bei ihr die Zimmer buchen.

Geht von allen Reisenden Gefahr aus?

Hotels wie das Maximilians dürfen noch Leute beherbergen, aber ausschließlich Geschäftsreisende. Das sei unverständlich, sagt Hirsch. Sie berichtet von einem Ehepaar, das ein Zimmer habe buchen wollen. Das Paar lebe in einem Haushalt, sie würden gemeinsam in einem Auto an- und abreisen und in einem Zimmer schlafen. Die beiden hätten im Wald und in den Weinbergen wandern wollen. Restaurants und – damals noch – Geschäfte hätten sowieso geschlossen, die von den beiden ausgehende Gefahr sei gering. Warum könne solchen Menschen nicht das Reisen erlaubt werden, fragt Hirsch.

Die Südpfalz lebt zum großen Teil auch vom Tourismus. Weinfeste, Märkte, andere Events – alles abgesagt. Die Befürchtung: Gäste, die derzeit sowieso nicht reisen dürfen, bleiben auch künftig deswegen aus. Dies verschärft nicht nur die Lage von Hotels und Gastronomen, sondern auch die der Winzer, gibt Stern zu bedenken. Winzer hängen, ebenso wie Bäcker, auch an der Gastronomie und den Hotels: Die einen verkaufen ihre Weine an die Betriebe, die anderen backen die Brötchen für die Frühstücksbüffets oder das Brot in Restaurants. Auch diese würden mit in den Abgrund gerissen, wenn die Betriebe nicht bald wieder Gäste bewirten können. Aber nicht nur Gastronomen haben Grund zur Klage.

„Essen für 300 Euro zu verkaufen lohnt sich nicht“

Diskutiert wird auf dem Rathausplatz auch über Abstände. Die Stadtverwaltung hatte angekündigt, den Gastronomen mehr Raum geben zu wollen, wenn Lockerungen kommen, damit diese zwei Meter Platz zwischen den Tischen lassen können. Wird es reichen? „Normalerweise kann ich im Außenbereich 100 Personen bewirten“, sagt Stern. Sollte ihm nun der Platz so eingeschränkt werden, dass die Zahl auf 20 falle, bleibe kein Gewinn übrig. „Essen für 200 bis 300 Euro zu verkaufen, lohnt sich nicht.“ Alleine der Strom koste ihn rund 70 Euro am Tag – auch deshalb rentiere sich kein kleiner Lieferservice.

Die Lieferung von Essen nach Hause habe bei ihr die Verluste abgefedert, sagt Dittmer. Aber: Es mögen noch so viele Rettungspakete geschnürt und Kredite vergeben werden, „gerade in dieser Krisensituation zeigt sich, dass die Gastronomie keine Lobby besitzt, dass die Branche in der Politik keinen Stellenwert genießt.“

Fehler bei Soforthilfe?

Die Auszahlung der Soforthilfe des Bundes durch die Investitions- und Strukturbank des Landes (ISB) ist mittlerweile angelaufen. Immer mehr Antragssteller berichten, mittlerweile Geld erhalten zu haben. Es klappt aber nicht immer. Stern bewirtschaftet zwei Betriebe – zusätzlich zum Restaurant noch den Weinfachhandel nebenan. Die Anträge für Soforthilfe habe er am 30. März gestellt. Für einen seiner zwei Betriebe habe er statt 9000 nur 900 Euro Soforthilfe erhalten, für den anderen noch nichts. Er habe am Donnerstag bei der für die Bearbeitung und Auszahlungen zuständigen ISB angerufen, um sich zu beschweren. Der Sachbearbeiter habe ihm gesagt, dass es sich bei der zu geringen Auszahlung wohl um einen Fehler handele, der andere Antrag sei noch nicht bearbeitet. Die ISB weist die Aussage Sterns zurück: Alle Anträge seien, wie von Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) am Dienstag in Mainz verkündet, bearbeitet worden.

Hygienestandards werden eingehalten

Neben Gastronomen und Hoteliers haben sich auch andere Berufsgruppen dem Protest angeschlossen. Eine davon repräsentiert die Offenbacher Kosmetikerin Sonja Roth. Die 57-Jährige ist ratlos. Die Entscheidung der Politik, Geschäfte zu schließen, treffe sie und ihre vier Mitarbeiter zu 100 Prozent. Umsatz derzeit: null. Es sei schwierig, nachzuvollziehen, welche Geschäfte öffnen dürfen und welche nicht. Zudem weist sie darauf hin, dass in ihrer Branche ohnehin hohe Hygienestandards gelten. Sie würden die Auflagen erfüllen können, da bei ihr im Geschäft Kunden auf Termin behandelt werden, die Mitarbeiter Arbeitskleidung wie Handschuhe und Mundschutz tragen und Arbeitsgeräte gereinigt und sterilisiert werden müssen.

Einen Job suchen?

Darauf verweist auch Bernd Broghammer, Inhaber des Tattoostudios Hautnah in Landau. Auch er und die beiden anderen selbstständigen Tätowierer in seinem Studio dürfen nicht arbeiten. Für Broghammer ist dies leichter als für die beiden Kollegen: „Ich bin seit 25 Jahren da und habe ordentlich gewirtschaftet.“ Er könne noch von seinen Rücklagen zehren. Sein Sohn hingegen sei erst seit drei Jahren im Geschäft, er habe sich jetzt schon einen Job gesucht. Das steht Broghammer vielleicht noch bevor: Sein Puffer trage vielleicht noch zwei bis drei Monate.

Kommentar

Mehr zahlen!

Es war und ist richtig, die Lokale zu schließen. Aber dem Gastgewerbe muss der Steuerzahler helfen.

Menschenleben gehen vor Umsatz. Deshalb waren die Betriebsschließungen alternativlos. Nur so konnte das Coronavirus eingedämmt werden. Und es wäre sicher das Beste, Restaurants und Cafés blieben weiter geschlossen. Das Virus muss so lange aufgehalten werden, bis es einen Impfstoff oder Medikamente gibt. Gezockt wird sowieso: Wie sich die Öffnung der Geschäfte und Schulen auswirken wird, wissen wir erst in einigen Tagen. Auch eine Rolle rückwärts ist bei einem Anstieg der Infektionen möglich.

Die Südpfälzer, die gestern auf dem Rathausplatz ihrem Ärger Luft gemacht haben, fallen ins Bodenlose. Ihnen ist mit den bisherigen Soforthilfen nicht geholfen. Sie stehen vor dem Nichts. In der Südpfalz als blühende Tourismusregion hängt sehr viel mehr am Gastgewerbe als nur der einzelne Wirt. Deshalb greifen die Senkung der Mehrwertsteuer oder der Verzicht auf die Schanksteuer viel zu kurz. Der Bund muss einen neuen Rettungsschirm spannen. Praktikable Vorschläge dazu liegen auf dem Tisch. Es muss deutlich mehr und schneller Geld zur Rettung der Gastro fließen als bisher.