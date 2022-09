Kriminelle sprengen Geldautomaten in Rohrbach

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag gegen 2 Uhr einen Geldautomaten in Rohrbach gesprengt.

Wege aus dem Teufelskreis

Allerorten werden Köche gesucht. Nicht erst seit gestern, sondern seit Jahren. In der Gastronomie überlegt man sich, wie man dem Problem Herr werden kann. Der Zusammenschluss Gastwerk geht mit Ideen voran.

Kampf für Tempolimit

Annweiler will ein durchgängiges Tempo-30-Limit – sowohl in der Kernstadt als auch in den vier Ortsteilen. Auf fast allen Nebenstraßen gilt es bereits, aber auf Kreis- und Landesstraßen entscheidet eine höhere Ebene.

Förderschul-Neubau wird teuer

Wer ein Haus bauen möchte, bezahlt einiges mehr als noch vor einigen Jahren. Die Kostensteigerungen in der Branche bekommt auch der Landkreis SÜW zu spüren. Für die Errichtung der Förderschule muss er tiefer in die Tasche greifen.

Bürgermeisterwahl: Kandidatin Flory im Porträt

Das „Wir“ entscheidet Am 16. Oktober wird in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern ein neuer Bürgermeister gewählt. Für die SPD geht Kathrin Flory ins Rennen. Klingenmünsters Ortschefin setzt auf ein Miteinander und möchte die Digitalisierung und die medizinische Versorgung voranbringen.

Beigeordnete: Nach Rücktrittswelle neues Trio

Der Personalkarussell hat sich gedreht. Annweiler hat ein neues Beigeordneten-Trio. Ein Altbekannter und zwei Frauen unterstützen künftig Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried (parteilos). Davor hatte es in dieser Angelegenheit rumort.

Spezialradmesse zieht um

Die 25. Auflage der Spezialradmesse Spezi findet auf der anderen Rheinseite statt. Der Gründer erläutert, warum er das Erfolgsmodell verkauft hat.

Weiher richtig belüften

Wenn das Wasser im Weiher die Temperatur der Badewanne erreicht, ist es deutlich zu warm. Angler Peter Theis hat Ideen für die richtige Belüftung.

Auftritt in der Manege

Schülerinnen und Schüler haben eine Woche lang kräftig trainiert. Nun zeigen sie in öffentlichen Vorstellungen, was sie von den Zirkusexperten gelernt haben.