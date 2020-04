Gastronomen und Hoteliers aus Landau und der Region Südliche Weinstraße beteiligen sich am Freitag, 24. April, an einem bundesweiten Protest gegen die Corona-Beschränkungen. Damit schließen sich die Unternehmer der Dresdner Aktion „Leere Stühle“ an und folgen einem Aufruf der Gastronomenvereinigung Leaders Club Deutschland. Sie wollen darauf aufmerksam machen, dass die Zukunft ihrer Betriebe durch die andauernde Schließung massiv bedroht ist. Am Freitag von 11 bis 13 Uhr werden die Unternehmer auf dem Rathausplatz rund 120 Stühle aus ihren Restaurants und Hotels aufbauen. Neben Forderungen nach einer deutlichen Aufstockung der Zuschüsse streben die Gastronomen und Hoteliers für Landau zusätzlich an, dass die Schankerlaubnissteuer erlassen oder erstattet wird.