Bei einer Gasexplosion am Pfingstsamstag, 18. Mai, gegen 17 Uhr im Herxheimer Südring ist ein Kind leicht am Bein verletzt worden. Es wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zu dem Unfall ist es laut Polizei bei einer privaten Feier gekommen. Ursache sei vermutlich ein technischer Defekt an einem Grill gewesen. Es habe sich unbemerkt ausgetretenes Gas entzündet. An der Außenküche, in der die Grillfeier stattfand, entstand Sachschaden. Die Feuerwehr Herxheim war mit fünf Fahrzeugen und 26 Kräften im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.