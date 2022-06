„Ich liebe den Geruch von Fäkalien am Morgen“ – wer kennt dieses wundervolle Zitat aus dem Blockbuster Aklocalypse Now nicht? „Nicht auf die soziale Hängematte legen, selber aktiv werden, was tun, jeder ist seines Gases Schmied“ – mit dieser Leier sind wir alle groß geworden. Und das lässt sich super auf den Gasmangel übertragen. Wenn sich jeder selbst hilft, ist allen geholfen. Karikaturist Berthold Ritter präsentiert die Lösung: Biogasanlage für daheim! Jeder stellt sein eigenes Gas her. Die Investition in einen Außenabort lohnt sich auch für Menschen, die mit Sonnenlicht oder Öl heizen, wenn man auf die Preisentwicklung auf dem Gasmarkt schaut. Sie können als Produzent in der Alarmstufe Gas nur gewinnen! Gerüch(t)en zufolge startet die Landauer Uni auch demnächst ein Forschungsprojekt, welche neue Gassorte den höchsten Brennwert hat: „Kraut und Rüben“ oder „Omelett mit Zwiebeln“? Sollten Sie noch nicht gefrühstückt haben: Essen Sie Bohnen. Schönes Wochenende!