Die Firma Vulcan möchte Landau mit Fernwärme versorgen und Lithium für E-Auto-Batterien gewinnen. Die Bauarbeiten dafür sind nicht zu übersehen. Das ist der Stand der Dinge.

In der breiten Öffentlichkeit wird das Thema derzeit von anderen Debatten überlagert – Stichworte Rentenreform, Gesundheitsreform und Wirtschaftskrise –, vom Tisch ist es deshalb keineswegs: Die Rede ist von der Wärmewende. Die deutschen Haushalte sollen auf Sicht mit nicht-fossilen Energieträgern beheizt werden. Auch wenn sich die aktuelle Bundesregierung gerade daran macht, das strikte Verbot von Öl- und Gasheizungen ab dem Jahr 2045 zu kippen: Der Weg hin zu erneuerbaren Energien ist vorgezeichnet.

Landau setzt bei diesem Thema bekanntermaßen auf ein Fernwärmenetz, das die Haushalte der Stadt versorgen soll. Zentraler Akteur bei diesem Vorhaben ist die Firma Vulcan, die das benötigte Thermalwasser aus dem Boden hervorholen und in die Leitungen bringen soll. Neben dem warmen Wasser möchte Vulcan auch Lithium gewinnen – diese Sparte ist das Hauptgeschäft der Firma. Das Leichtmetall wird vor allem für die Herstellung von Akkus verwendet, wie sie in Smartphones, Laptops und E-Autos im Einsatz sind.

An der A65 passiert einiges derzeit

Bereits seit einiger Zeit treibt das Unternehmen die Arbeiten an den dafür benötigten Anlagen voran. Das größte Vulcan-Projekt entsteht im Landauer Gewerbegebiet D12. Dort hat die Firma im vergangenen Jahr eine rund 100.000 Quadratmeter große Fläche von der Stadt gekauft, um ein Geothermiekraftwerk sowie eine Umspannstation zu bauen. Dass auf dem Areal direkt neben der A65 gebaut wird, ist nicht zu übersehen.

„Erste Arbeiten zur Erschließung des Areals vor den richtigen Bauarbeiten finden derzeit statt“, teilt das Unternehmen mit. „Dazu zählen zum Beispiel Erdarbeiten wie der Abtrag des Oberbodens, die Herstellung der Baustelleneinrichtungsstelle, die Einzäunung des Geländes sowie die Einrichtung temporärer Baustraßen.“ Wann das neue Kraftwerk seinen Betrieb aufnehmen soll, dazu macht Vulcan keine Angaben.

Grüner Strom für Tausende Haushalte

Bereits in Betrieb ist das Geothermieheizwerk in der Eutzinger Straße. Von dort aus werde seit April 2025 das Fernwärmenetz Landau-Süd beliefert, teilt das Unternehmen mit. Bereits ein Jahr zuvor war an diesem Standort die Anlage zur Extraktionsoptimierung des Lithiums in Betrieb gegangen. Das dort gewonnene Lithiumchlorid wird in einer Vulcan-Anlage in Frankfurt-Höchst so weiterverarbeitet, dass am Ende ein batterietauglicher Stoff ausgeliefert werden kann.

Ein weiterer Vulcan-Standort befindet sich ebenfalls direkt neben der A65, und zwar in Insheim. Das dortige Geothermiekraftwerk gehört seit Januar 2022 zur Vulcan-Gruppe. „Es liefert grünen Strom für rund 6500 Haushalte“, erklärt das Unternehmen.

Etwas kleiner im Ausmaß, nicht aber weniger wichtig sind die Bohrplätze, an denen Vulcan das Thermalwasser gewinnt. Da ist zum einen der Standort am Schleidberg auf der Gemarkung Insheim. Dort, inmitten weitläufiger Felder östlich der Autobahn Richtung Herxheim, lieferte eine erste neue Bohrung nach Angaben des Unternehmens vom Januar dieses Jahres „starke Testergebnisse“. Das heißt demzufolge: Geologie, Temperatur und Lithiumgehalt sind dort jeweils in einer für die Vulcan-Pläne positiven Art gegeben. Wohl auch deshalb weitet das Unternehmen die Bohrungen in diesem Bereich in Insheim aus. „Aktuell laufen Arbeiten an der zweiten Bohrung“, teilt eine Sprecherin mit.

In Rohrbach entsteht aktuell ein Bohrplatz

Nur wenige Kilometer weiter ist Vulcan ebenfalls aktiv. Auf dem Trappelberg in der Gemarkung Rohrbach, südlich des Sportplatzes in Insheim, ebenfalls gut von der A65 aus sichtbar, entsteht derzeit ein neuer Bohrplatz. Im März wurde der Spatenstich für dieses Projekt gesetzt. Eine erste Explorationsbohrung ist dort bereits angelaufen. Den Start der eigentlichen Geothermiebohrungen kündigt die Unternehmenssprecherin für die zweite Jahreshälfte 2026 an. „Schleidberg und Trappelberg sind zwei von fünf neuen Bohrstandorten, die Vulcan in der Region erschließen wird“, heißt es seitens des Unternehmens. Die weiteren drei Bohrplätze in der Region um Landau seien derzeit in Planung. Früheren Vulcan-Angaben zufolge liegen zwei davon nahe Insheim, ein Bohrpunkt liegt bei Impflingen.

Um das an den Bohrplätzen gewonnene Thermalwasser in die Kraftwerke transportieren zu können, braucht es noch Pipelines. Eine davon entsteht gerade zwischen dem Bohrplatz Schleidberg und dem Werk in Insheim. Die Querung der K2, die in Verlängerung der Offenbacher Straße in Insheim Richtung Offenbach verläuft, ist laut Angaben von Vulcan derzeit in Arbeit. Fertiggestellt werden soll dieses Vorhaben im Juni. „Ab Juli beginnt dann der Bau der Pipelinesektion 1 zwischen Insheim und Schleidberg, hier sind bereits geotechnische Erkundungen durchgeführt worden“, erklärt das Unternehmen abschließend.