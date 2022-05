Die sieben kleinen Gartenzwerge in der Grünanlage in der Landauer Lindenstraße sind verschwunden. „Leider haben die sich bei Nacht und Nebel wieder aufgemacht, wahrscheinlich hinter die sieben Berge“, mutmaßt Leser Gerd Rehm, der die Zwerge entdeckt und die Redaktion kontaktiert hatte. Herzlichen Dank an alle, die sich der sieben kleinen Gesellen hätten annehmen wollen. Es ist zu hoffen, dass die armen Kleinen nun an einem besseren Ort sind. Einem Ort ohne ein gemeines Schneewittchen, das in ihr Haus eindringt, ihnen hinterrücks die Bude aufräumt und sie zum Baden zwingt.