Gartenbesitzer sollten nach ihm Ausschau halten: einem kleinen Nager, der wie Zorro aussieht. Damit können sie Naturschützern helfen, die dem Gartenschläfer auf der Spur sind.

Der nachtaktive Gartenschläfer gehört zu den Bilchen (Schlafmäuse) und ist gut an seiner Augenmaske und seinem in einer weißen Quaste endenden Schwanz zu erkennen. Nur in den warmen Monaten ist das kleine Nagetier aktiv, denn es hält Winterschlaf. Er lebt ausschließlich in Europa, seine Bestände sind in den vergangenen Jahren aus ungeklärten Gründen jedoch massiv zurückgegangen.

Warum es in der Südpfalz bisher kaum Sichtungen gab, ist den Experten ein Rätsel. Deshalb ruft der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) interessierte Südpfälzer dazu auf, Beobachtungen in ihren Gärten oder auf ihren Grundstücken zu melden.

Manchmal ist es einfacher, einen Gartenschläfer zu hören, als ihn im Dunkeln zu Gesicht zu bekommen. Ganz typisch sind die Geräusche, die Gartenschläfer machen, wenn sie miteinander kommunizieren. Das Pfeifen, Murmeln und Quieken ist im Sommerhalbjahr nachts in manchem Garten zu hören.

Bei der Forschung und beim Schutz kann jeder mithelfen. Jeder Hinweis ist willkommen. Meldungen können auf der Homepage www.gartenschlaefer.de abgegeben werden. Es können aber auch in Gärten oder auf der eigenen Obstwiese Spurentunnel aufgehängt werden. Informationen hierzu gibt es ebenfalls online unter www.bund-rlp.de/gartenschlaefer. Weitere Informationen zum Projekt gibt es bei der BUND-Kreisgruppe Südpfalz per E-Mail an suedpfalz@bund-rlp.de.