Kreis SÜW. Auf dem Gelände der Pferderennbahn La Hardt (Richtung Schleithal) in Weißenburg findet am Samstag, 25. April, und Sonntag, 26. April, eine Pflanzen- und Gartenmesse statt. Besucher können sich dort laut Veranstaltungsankündigung über Trends rund um Gartenbau, Landschaftsgestaltung und nachhaltiges Gärtnern informieren. Die Messe präsentiert eine große Auswahl an Pflanzen, Blumen und weiteren Gartenaccessoires – Besucher können sich also Inspiration für den eigenen Garten holen. Auch Vorführungen und ein pädagogischer Bauernhof sind laut Ankündigung geplant. Der Eintritt zur Messe kostet 5 Euro für Besucher ab zwölf Jahren. Kostenlose Parkplätze stehen zur Verfügung.