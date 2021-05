Wer möchte älteren Menschen, die nicht mehr so beweglich sind, bei der Arbeit im Hausgarten zur Hand gehen? Der Seniorenbeauftragte der Verbandsgemeinde Annweiler sucht Helfer.Laut Günter Magin ist an Arbeiten gedacht wie Rasenmähen oder das Schneiden von Sträuchern und Hecken. Zudem vermittelt er insbesondere für alleinstehende Senioren Haushaltshilfen und organisiert Fahrdienste. Auch zur Vermittlung von Einkaufshilfen, für Hol- und Bringdienste steht er bereit. Magin hat Kontakt zu vielen Organisationen und arbeitet eng mit der Gemeindeschwester plus zusammen.

Kontakt



Telefon 06346 9898955 oder 0160 8352919, E-Mail: seniorenbeauftragter@annweiler.rlp.de.