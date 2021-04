Am Mittwoch gegen 17 Uhr brannte in Gossersweiler in der Verlängerung der Straße „Im Frontal“ ein Gartenhaus völlig nieder. Laut Feuerwehr beläuft sich der Sachschaden auf etwa 4000 Euro. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Ermittlungen dauern an, so die Polizei.