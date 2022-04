Wegen eines Gartenhaus-Brandes ist die B427 in Bad Bergzabern am Donnerstagabend bis 23.45 gesperrt gewesen. Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer gegen 19.30 Uhr in einem Gartenhaus in Höhe der Augspurger Mühle aus. Die Feuerwehren aus Bad Bergzabern und Klingenmünster löschten den Brand, Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden dürfte sich laut Polizei auf mehrere tausend Euro belaufen. Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.