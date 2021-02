Aus bisher ungeklärter Ursache brannte am Freitag gegen 13.30 Uhr ein Gartenhaus in einem Anwesen in der Steinstraße in Klingenmünster, wie die Polizei berichtet. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Die Straße war bis etwa 16.30 Uhr gesperrt, weil Löschwasser auf die Fahrbahn geraten war und wegen des Kälte sofort vereiste. Die Straßenmeisterei musste streuen, um diese wieder befahrbar zu machen. Verletzt wurde niemand.