Am Leiselgraben in Edesheim und am Triefenbach in Edenkoben wurden bei Pflegearbeiten an den Gewässerabläufen viele Stellen gefunden, an denen Gartengrünschnitt gelagert wurde. So gelangten etwa am Triefenbach Johannistraubenstöcke und Holunder nach dem Schnitt im Garten direkt im Bach. Darüber informiert die Verbandsgemeinde-Verwaltung mit dem Hinweis, dass Unrat weder an noch ins Gewässer gehört. Der Grünschnitt aus privaten Haushalten muss ordnungsgemäß entsorgt werden, nicht in der Natur. Bei einem Hochwasser wird dieses Material mitgespült und bleibt am Rechen hängen, wie Bernhard Bäcker vom Fachbereich Bauen und Umwelt berichtet. In der Folge komme es zum Rückstau, das Gewässer tritt dann über die Ufer und könnte sogar Keller fluten. Die Verwaltung bittet Bürger, die Augen offen zu halten und um Hinweise, sollten sie Abfallablagerungen am oder im Gewässer entdecken. Die Umweltabteilung ist unter Telefon 06323 959137 oder per E-Mail an umwelt@vg-edenkoben.de erreichbar.