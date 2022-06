Am Sonntag, 12. Juni, beginnt die Veranstaltungsreihe „Tag der offenen Gartentür“ in Queichheim. Am Sonntag, 26. Juni, folgen viele weitere Möglichkeiten, sich bei Gartenfreunden in deren Gärten und Parks Anregungen zu holen. Möglich machen dies der Verband der Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz und die Teilnehmer im ganzen Land.

Am Sonntag, 12. Juni, 14 bis 18 Uhr, öffnen Karola und Fritz Weisbarth nach zweijähriger Coronapause wieder ihren rund 2000 Quadratmeter großen Privatgarten in der Queichheimer Hauptstraße 61. Hinter einem eher schmalen Haus haben die beiden einen großen Garten entstehen lassen. Neben vielen Sitzgelegenheiten windet sich ein Weg durch Blumenbeete, Stauden, vorbei an einem kleinen Teich bis zu einer Wiese mit einer Blühinsel. An den Rändern oder etwas versteckt zwischen Sträuchern stehen und liegen Kunstobjekte. Ingrid und Gerhard Gerach spielen Drehorgel.

Zeitgleich gibt es alt auf der Pfarrwiese hinter der Katholischen Kirche in Queichheim ein reichhaltiges Spieleangebot. Auf dem Platz vor der Grundschule Queichheim kann unter Anleitung Boule gelernt und gespielt werden.

Die meisten weiteren Gärten der Aktion öffnen am Sonntag, 26. Juni, wie der Verband der Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz mitteilt. Die Gärten sind in der Regel von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Ausnahmen sind angegeben. Es machen mit:

Treffpunkt für Bewohner

Generationenhof Landau, Haardtstraße 7a: Für die rund 60 Bewohner des Gemeinschaftsprojekts ist der begrünte Innenhof Mittelpunkt und Verbindung beider Häuser. Der Hof mit einer Laube, Sitzplätzen und Spielbereichen sowie individuell bepflanzten Gemüse- und Kräuterbeeten ist Ort der Begegnung. Es gibt eine Kunstausstellung.

Hedwig und Klaus Müller in Nußdorf, Kirchstraße 49, haben einen naturnahen Pflanzgarten mit Bienen und Wildbienenstand, Solar- und Regenwasseranlage, Kompostanlage und Dachterrasse mit Kübelpflanzen. Er ist 2019 mit dem zweiten Preis „Gärten für die Artenvielfalt“ im Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen sowie als schwalbenfreundliches Haus ausgezeichnet worden.

Doris Schwab in Billigheim, Klingbachstraße 17, hat einen Rosen- und Fantasiegarten mit Gemüse- und Kräutergarten sowie offenem Wintergarten angelegt und bietet Gartenberatung an.

75 verschiedene Rosen

Matteo Gawron in Birkenhördt, Schwarzerdstraße 4, öffnet seinen Rosengarten, Rosengarten mit über 75 verschiedenen Rosen und einen Nutzgarten mit Gemüse, Kräutern, Beerenobst, Weinreben und Obstwiese, einem Pavillon an einer Granitsteinanlage mit Teich und Springbrunnen, einem Lavendelfeld, Ziergräser- und Schattenbeeten.

Ute und Ralf Walther in Freimersheim, Burgstraße 6, haben einen Hof mit Pergola, Schattenpavillon, Buchsbaumhecke, und Sandsteinbrunnen gestaltet. Es gibt einen kleinen Nasch- und Kräutergarten, einen Bereich mit buchsgesäumtem Staudenbeet und Sandsteinkugelbrunnen,

Rosenbäumchen, einen Laubengang mit Duftkletterrosen und Pavillon, außerdem sind Werke der hauseigenen Keramikmanufaktur zu sehen.

Gemüse aus eigenem Anbau

Melanie und Sven Hildebrand sind die Dierbacher Gemüsehelden in der Hauptstraße 27. Sie haben einen Weinberg in einen ökologisch bewirtschafteten Natur- und Gemüsegarten umgewandelt. Sie pflegen die traditionelle Mischkultur und Vier-Felder-Wirtschaft und haben neue Erkenntnisse zu Permakultur und Waldgärten gewonnen.

Monika und Peter Burg in Schweigen-Rechtenbach, Höfelsstraße 10, präsentieren ihren Palatiumgarten mit zahlreichen Duft- und Wildrosen, Stauden und Kräutern, Pflanzen und Kunsthandwerk, mitsamt einem naturnahen Bereich mit einer majestätischen Linde, Gräsern, Hortensien und Lavendel, der Bienen, Hummeln und vielerlei Insekten einen Lebensraum bietet. Es gibt Kaffee und Kuchen sowie regionale Köstlichkeiten.

Lothar Leidner in Vorderweidenthal, Waldstraße 29, hat einen mediterran gestalteten Garten mit Schwimmbad, Gartenteich inklusive Wasserlauf und kleinem Wasserfall. Des Weiteren gibt es einen Topfgarten mit mediterranen Pflanzen. Es gibt zwei Gartenhäuser, einen kleinen Gemüsegarten und ein Gehege für Schildkröten, außerdem einen Keramik-Ausstellung.