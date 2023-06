Der Garten der Sinne der Tagesförderstätte des Caritas-Förderzentrums St. Laurentius & Paulus in der Queichheimer Hauptstraße hat viele Jahre im Dornröschenschlaf gelegen. Das hat sich mittlerweile geändert, wie der Caritasverband mitteilt. Studenten der Alanus Hochschule Mannheim haben ihn nämlich Ende Mai in einer Projektwoche gemeinsam mit Besuchern der Förderstätte wieder hergerichtet. Davon profitieren können potenziell alle, denn der 300 Quadratmeter große Garten ist frei zugänglich. Verschiedene Abschnitte seien mit unterschiedlichen Materialien belegt, wie es heißt. „Es gibt runde Kieselsteine, feinen Sand, kühles Gras, und weitere Sachen, zu denen man sich am besten mit geschlossenen Augen vorsichtig hintastet.“ Damit der Garten nicht wieder in einen Dornröschenschlaf fällt, wurde Caritas-Zentrum-Bewohner Martin Blümmel zum „Chef des Gartens“ ernannt. Er wolle sich darum kümmern, dass der Garten weiterhin bewässert und gepflegt wird.