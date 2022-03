Am Montag, vermutlich zwischen 12 und 14 Uhr, hat ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug an einem Anwesen in der Straße Am Gleisweg in Klingenmünster ein Garagentor beschädigt, wie die Polizei berichtet. Der Unfall war wohl beim Wenden passiert. Der Verursacher haute danach einfach ab, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.