Ein ganzes Sortiment an Betäubungsmitteln hat die Polizei am Donnerstag bei einem 36-Jährigen gefunden, den sie am Landauer Hauptbahnhof kontrolliert hat. Der Mann hatte nach Cannabis gerochen. In seinem Gepäck wurden dann geringe Mengen Marihuana, Amphetamin, Haschisch und Ecstasy sowie ein Reizgas-Spray aufgefunden.