Viele Esskastanien am Haardtrand zeigen in diesem Frühjahr Wucherungen an Knospen und jungen Trieben. Forstleute warnen vor den Folgen für die befallenen Bäume.

Auffällige Wucherungen an Knospen und jungen Trieben sind in diesem Frühjahr in den Esskastanienwäldern am Haardtrand vielerorts zu sehen. Der Grund: Die Japanische Esskastanien-Gallwespe tritt dort besonders deutlich auf.

„Von Bad Dürkheim bis Gleisweiler habe ich die Gallen der Gallwespe in diesem Frühjahr in ungewöhnlich großen Mengen gesehen“, sagt Wolf Hoffmann vom Fachbereich Waldschutz der Zentralstelle der Forstverwaltung in Neustadt. „Die betroffenen Bäume fallen vielerorts durch lückige, lichte Kronen auf, weil der Blattaustrieb durch die Gallenbildung teilweise verhindert wird.“

Risiko durch Zusammenspiel mit Pilz

Auch im Forstrevier Haingeraide wird die Entwicklung beobachtet. Revierleiter Samuel Geiger warnt: „Die Vitalität der ohnehin durch Trockenheit belasteten Esskastanien könnte sich weiter verschlechtern.“ Die aus Asien stammende Gallwespenart legt ihre Eier in die Knospen der Esskastanie. Die entstehenden Gallen stören das Wachstum von Blättern und Trieben. Ein starker Befall kann den Austrieb und die Fruchtbildung stören. In denselben Knospen entwickeln sich auch die Blütenanlagen, was zu deutlich geringeren Kastanienerträgen führen kann, heißt es in der Pressemitteilung des Forstamts Haardt in Landau.

Zusätzliche Risiken sehen Fachleute im Zusammenspiel mit dem ebenfalls verbreiteten Esskastanien-Rindenkrebs, einem Pilz. „In schweren Fällen können Pilz und Gallwespe gemeinsam zum Absterben größerer Teile oder ganzer Bäume führen“, sagt Geiger. Eine direkte Eindämmung im Wald gilt als schwierig, weil sich die Larven innerhalb der Gallen entwickeln. Als Gegenspieler wird eine parasitoide Erzwespe genannt, die ihre Eier in die Gallen legt; langfristig könne sich so ein biologisches Gleichgewicht einstellen.