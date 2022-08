Anlässlich des Geschehens nach dem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag auf der A65 in Höhe der Abfahrt Deidesheim ereignet hat, sieht die Polizeiinspektion Edenkoben den Anlass, Gaffer über rechtliche Konsequenzen hinzuweisen. Durch ihr Verhalten verhindern sie die Arbeit der Einsatzkräfte. Zudem missachten sie die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen. Aktuell wird gegen einen noch unbekannten Fahrer eines Firmenfahrzeugs ermittelt, der auf der Gegenfahrbahn langsam an der Unfallstelle vorbeifuhr und mit seinem Smartphone die Bergung eines Verletzten filmte. Neben einer Geldstraße muss der Fahrer damit rechnen, dass sein Handy eingezogen wird. Bei dem Strafverfahren spielt es keine Rolle, ob der aufgenommene Film oder gemachte Bilder online gestellt oder auf andere Weise verbreitet werden.