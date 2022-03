Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in den Wichern-Werkstätten, einer Einrichtung für Menschen mit Beeinträchtigungen, in Landau in der Horststraße zugeschlagen: Nach Mitteilung der Polizei sind die Täter über den Zaun geklettert, haben ein Fenster zur Werkstatt eingeschlagen und in den Räumen den Schlüssel zu einem Gabelstapler gefunden, der mit zwei Paletten voller Messingteile beladen war. Sie sind dann mit dem Gabelstapler der Marke Jungheinrich davongefahren. Die noch beladenen Paletten wurden gegen 5 Uhr in der Haardtstraße gefunden, doch das Fahrzeug mit einem Zeitwert von noch rund 15.000 Euro fehlt bisher. Unklar ist, ob es die Täter auf den Gabelstapler abgesehen hatten, oder ob sie nur eine Spritztour mit einem Zufallsfund gemacht haben. Das gilt auch für die Frage, warum die Paletten erst mitgenommen, dann aber abgestellt wurden. Die Kripo bittet um Hinweise, insbesondere zum Verbleib des Gabelstaplers, unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail kilandau@polizei.rlp.de.