Das stationäre Hospiz Bethesda Landau der Diakonissen Speyer feiert Einjähriges. 82 Sterbende und ihre Angehörigen sind seit dem Einzug des ersten Gastes am 7. Oktober 2019 begleitet worden. Es sei ein Jahr voller Emotionen und Lebensgeschichten gewesen, sagte Leiterin Alice Ferlinz. Es habe schwierige Momente gegeben, aber auch wunderschöne. Das Haus sei von Licht, Wärme und Leben erfüllt. „Das macht uns stark bei unserer Arbeit.“ Ferlinz und ihr 20-köpfiges Team stehen Menschen zur Seite, die den Tod unmittelbar vor Augen haben.

Das Gebäude in der Bodelschwinghstraße hat neun Plätz. Einen engen Austausch gibt es mit den Hospizen in Speyer und Bad Dürkheim. Hand in Hand funktioniert laut Ferlinz inzwischen auch die Zusammenarbeit mit einigen Hausärzten. Sie kann auf 13 ehrenamtliche Helfer bauen und ist gut vernetzt mit der Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung.

Oberbürgermeister Thomas Hirsch, Vorsitzender des Fördervereins, warb um Mitglieder und Spenden. Das Hospiz sei weiter auf finanzielle Unterstützung der Bürgerschaft angewiesen. Die Einrichtung sei nicht ausfinanziert, denn in Deutschland solle mit dem Sterben kein Geld verdient werden.