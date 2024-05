Manchmal ist es einfach Zeit, Jüngeren Platz zu machen. Das denkt sich auch Wolfgang Freiermuth. Mit 70 Jahren verabschiedet er sich aus der Politik – und blickt offen zurück.

Wahlen sind immer eine Zeit des Neubeginns. Ein Stadtrat verabschiedet sich, ein neuer mit neuen Köpfen setzt sich zusammen. Gleichzeitig sind sie aber auch eine Zeit des Abschieds. Immer wieder ziehen sich bekannte und liebgewonnene Gesichter aus der Politik zurück. Eines davon: Wolfgang Freiermuth. Er hat sich auf die hinteren Plätze der Liste setzen lassen – der Form halber, wie er sagt. Aber eigentlich sei es nun, mit 70 Jahren, an der Zeit, Jüngeren Platz zu machen.

Es geht ein prägender Kopf der Landauer Freien Wähler (FWG) – nicht nur, aber natürlich besonders in „seinem“ Mörzheim. Seit 2004, also wenige Jahre nach seinem Umzug aus Landau ins Stadtdorf, hat sich Freiermuth in seinem Wohnort eingebracht. 2008 dann kam er für die FWG in den Stadtrat, derzeit ist er Fraktionsvorsitzender. In der Regel ist er es, der für die FWG seine Stimme erhebt. Man kennt Freiermuth eben.

Über den Schwiegervater zur FWG gekommen

Zur Politik gekommen ist er indirekt der Liebe wegen, berichtet er im Rückblick. Zur Jugendzeit sei er nicht politisch aktiv gewesen, das habe sich erst später geändert. Sein Schwiegervater, Fritz Blattmann, war bei den Freien Wählern, „und als Schwiegersohn wird man da mitgenommen“. Bis Freiermuth sich dann aber wirklich aktiv eingebracht hat, sollten noch einige Jahre vergehen. Die Gründe dafür heißen Maximilian und Luisa. Es war ihm einfach wichtig, die Freizeit neben dem Beruf mit seiner Familie – neben den Kindern natürlich auch mit Ehefrau Sabine – zu verbringen, sagt der pensionierte Lehrer. Eine Frage der Prioritäten eben. Denn auch die Lokalpolitik koste Zeit und verursache viel, viel Arbeit. Arbeit, die er dann aber sehr gerne übernommen habe.

Die Freien Wähler seien es geworden, weil es keine Parteianbindung gebe. Es gebe keine Landes- oder Bundeszentralen, die die Leitlinien festlegten. Man könne sich mit dem Problem befassen und dann nach einer vernünftigen Lösung suchen, ohne auf Taktik oder Ähnliches achten zu müssen. Gerade Vernunft ist eines der Schlagworte, die Freiermuth stets nutzt.

Lange Liste von Dingen, die er nicht durchgebracht hat

Fragt man den mittlerweile 70-Jährigen danach, was er gerne verändert hätte, passiert etwas auch in der Lokalpolitik Erstaunliches: Die Liste der Dinge, die Wolfgang Freiermuth gerne durchgebracht hätte, ist deutlich länger als die Liste der Dinge, die er als seine Erfolge bezeichnet. Beispielsweise hätte er es gut gefunden, wenn es eine südliche Umgehung von der Wollmesheimer Höhe in Landau Richtung A65 gegeben hätte. Oder dass die Stadt den Einbau von Zisternen fördert, damit Gartenbesitzer im Sommer ihre Grünflächen mit gespeichertem Regenwasser wässern können – auch in Kombination mit geförderten Photovoltaikanlagen auf den Dächern. Das Geld aus den Kipki-Förderungen hätte man für Sammelbestellungen von Balkonkraftwerken nutzen können – wie es in Hauenstein geschehe. Dazu habe er sich ohne Erfolg für eine Abschaffung der Mittagsschließung beim Wertstoffhof an Samstagen eingesetzt, berichtet Freiermuth. Die Liste ließe sich fortsetzen. Auffällig ist, dass viele der von ihm vorgeschlagenen Veränderungen direkt vom Bürger gedacht sind. Aber natürlich berichtet Wolfgang Freiermuth auch von Erfolgen.

Um nur drei zu nennen: Den Bau der Sporthalle für die Berufsbildende Schule, den Neubau des Mörzheimer Dorfgemeinschaftshauses und auch die Einführung der Flexline, die auf einen FWG-Vorschlag zurückgehe, rechne er auch seinem Einsatz an. Und er freue sich auch sehr, dass der Kreis SÜW sich anschließe und dort auch Geld für den Anschluss an das flexible Rufbus-System in die Hand genommen werde. Für einen Erfolg, so betont es Freiermuth immer wieder, sei niemals einer allein verantwortlich. Ein Erfolg habe immer viele Väter und Mütter, etwas Großes gelinge nur, wenn sich viele einbrächten. Man glaubt es ihm.

Und wie geht es nun weiter? Im Prinzip werde sich privat nach dem Rückzug aus der Politik nicht viel ändern, sagt der Mörzheimer. Montags werde er zusammen mit Sabine weiter beim Chor Feinklang singen, mittwochs Touren mit seinen Freunden unternehmen und sich samstags um die Abwicklung des Guts seines verstorbenen Vaters in Edesheim kümmern. Ansonsten werde er gerne mehr Zeit mit seinen Freunden und seiner Frau verbringen – und auch mal wieder seinen Sohn in New York besuchen. Die Zeit wird er sicher haben.