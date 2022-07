Die Freie Wählergruppe (FWG) hat ihren Kandidaten für das Bürgermeisteramt in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern nominiert. Die Mitglieder haben sich einstimmig in ihrer jüngsten Versammlung in Oberotterbach für Hermann Augspurger ausgesprochen. Augspurger ist seit Jahrzehnten in der Kommunalpolitik aktiv und ist bei der letzten Kommunalwahl als Stadtbürgermeister von Bad Bergzabern gewählt worden. In seiner Bewerbungsrede betonte Augspurger, dass er die Bürgernähe der Verwaltung verbessern möchte.