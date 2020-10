LANDAU. Warum wird der Altstadt-Shuttle erst im Februar eingestellt und nicht sofort? Das fragen die Freien Wähler Landau, die grundsätzlich die späte Einsicht der Stadtverwaltung begrüßen, dass sich das Angebot nicht rentiert. Ein Einzelhändler fordert Konsequenzen.

Die Verwaltung möchte den kostenlosen Altstadt-Shuttle zum 13. Dezember auf freitags und samstags beschränken und dann Mitte Februar vorerst ganz einstellen. Dieses Datum hat Beigeordneter Lukas Hartmann im Gespräch mit der RHEINPFALZ mit vertraglichen Verpflichtungen begründet.

Wolfgang Freiermuth, Fraktionschef der FWG im Landauer Stadtrat, verweist in einer Stellungnahme zum Bericht in der RHEINPFALZ vom 28. Oktober darauf, dass seine Fraktion mit einem Antrag vom 6. Oktober die Einstellung des Altstadt-Shuttles gefordert hatte. „Es wurde und wird mit diesem Bus im Prinzip nur warme Luft transportiert.“

Kritische Stimmen schon vor Einführung

Landau sei eine Kleinstadt und nicht vergleichbar mit den großen Metropolen, betont Freiermuth. Deshalb könnten nicht Maßnahmen aus anderen Städten einfach so übertragen werden. Das sei auch der Grund, warum „die Klientel des Shuttles mit dem Öffentlichen Personennahverkehr nicht so vertraut ist“. Kritische Stimmen habe es in der Bevölkerung schon vor Einführung des neuen Angebots gegeben.

„Dieser Bus war so unnötig wie ein Sandkasten in der Wüste“, schreibt Freiermuth. Warum sollten die Bürger der Landauer Ortsteile mit der Erhöhung ihrer Grundsteuer B den kostenlosen Altstadt-Shuttle finanzieren, sie selbst aber für den Bus vor Ort bezahlen? Dass diese Vorgehensweise Unmut hervorrufen werde, sei abzusehen gewesen. Die Freien Wähler hatten in allen acht Ortsbeiräten den Antrag gestellt, die Busfahrten von den Stadtdörfern in die Innenstadt auch kostenlos anzubieten – und waren damit abgeblitzt. Die Verwaltung hatte immer wieder dargelegt, dass auch jeder Bürger aus den Stadtteilen den ticketfreien Altstadt-Shuttle nutzen kann.

Wie ein Tanzbär durch die Manege

Die AfD hatte den Antrag der FWG unterstützt. „Die CDU hat sich mit der Innenstadtmobilität von den Grünen wie ein Tanzbär durch die Manege ziehen lassen“, lästerte AfD-Fraktionsvorsitzender Christian Gies. Für Landau sei so ein Shuttle einfach unnötig.

Konsequenzen aus der aktuellen Bilanz im Rathaus fordert Rainer Schmid, Inhaber des Modehauses Morlock. Vor seiner Tür hat Verkehrsdezernent Lukas Hartmann die Durchfahrt für Pkw im Sommer gesperrt. „Uns wurde das als Einheit in Verbindung mit dem Altstadt-Shuttle verkauft“, sagt Schmid der RHEINPFALZ. Es habe geheißen, es gehe nicht nur um die Kompensation der wegfallenden Parkplätze in der Königstraße, sondern auch um die Innenstadtmobilität und die Situation am Obertorplatz.

„Sperrung müsste aufgehoben werden“

Wenn jetzt der Shuttle gecancelt werde, müsse das Konsequenzen haben, fordert der Geschäftsmann, der „Riesenverluste seit der Sperrung“ beklagt. „Wenn Hartmann ein bisschen Rückgrat hätte, würde er die Strecke wieder öffnen. Wenn er das nicht macht, fühlen wir uns belogen.“

Mangelnde Transparenz prangert Wolfgang Freiermuth in Zusammenhang mit der Bekanntgabe des Shuttle-Stopps an. Weder im Bauausschuss noch im Ortsbeirat in Mörzheim sei das am Dienstag ein Thema gewesen. Die Einstellung des Altstadt-Shuttles aus der Zeitung zu erfahren, sei eine Missachtung demokratischer Gepflogenheiten.