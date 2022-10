Die Freien Wähler kritisieren die Entscheidung des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau (EWL), die Biotonnen auch künftig im Herbst nicht wöchentlich zu leeren, wie dies der Landkreis Südliche Weinstraße im Oktober und November tut. Eine solche Regelung hatte die FWG auch für Landau angeregt, weil im Herbst viele Gartenabfälle anfallen. Die Tonnen werden nur von Juni bis September wöchentlich geleert, danach nur noch alle zwei Wochen. Die Freien Wähler weisen darauf hin, dass vom 1. März bis 30. September das Bundesnaturschutzgesetz den Schnitt von Hecken, Büschen und Bäumen verbietet, solche Arbeiten folglich danach ausgeführt werden müssten. Sie gehen allerdings nicht auf die Begründung des EWL ein: Der hatte erklärt, dass man Laub und Gehölz zusammen in einer Tonne nicht optimal weiterverarbeiten könne, da Gehölz für eine Vergärung ungeeignet sei. Der EWL hatte jedoch versprochen, andere Lösungen zu suchen, beispielsweise Laubsäcke oder dezentrale Plätze zur Anlieferung von Laub und Gehölz. Die Freien Wähler beklagen, dass sie die EWL-Entscheidung aus der RHEINPFALZ erfahren haben und fühlen sich vom EWL ausgebremst und schlecht informiert. Sie wollen nun zumindest noch erfahren, was eine vom EWL offenbar zu diesem Thema veranlasste Studie gekostet hat und ob die Prüfung von alternativen Lösungen wohl wieder ein Jahr dauern werde. Zudem spotten sie, dass doch auch bei einer zweiwöchentlichen Leerung Laub und Gehölz zusammen in einer Tonne entsorgt würden.